Деми Ловато рассказала о борьбе с пьянством, наркотиками и биполярным расстройством



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Деми Ловато спела гимн Америки на Суперкубке-2020

Я не пью уже больше шести лет. Впервые я задумалась о борьбе с пьянством в 19 - в том возрасте, когда еще даже не имела права пить алкогольные напитки, - призналась певица

Популярная американская певица Деми Ловато пришла на шоу Эллен Дедженерес. 27-летняя певица была предельно откровенна в интервью.

«Но все это усложнилось тем, что у меня возникла нервная булимия, я практически довела себя до истощения. Чувствовала себя в завязке более несчастной, чем когда пила. Все это привело к другому пагубному увлечению – наркотиками», - замечает Деми.

В ночь на 25 июля 2018 года друзья обнаружили Деми Ловато без сознания - она была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. После этого певица несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике.

Сейчас Деми вновь вернулась к работе - успешно выступила на "Грэмми-2020", а затем исполнила гимн Америки на финальной игре Национальной Футбольной Лиги США.

Ловато не стесняется говорить о том, через что прошла, чтобы помочь всем тем, кто находится в похожей ситуации.

«Кроме всех вредных привычек, у меня еще и биполярное расстройство. Но мне не нравится, что люди превращают это в ярлык и вешают его на тебя. Это то, что у меня есть, а не то, кем я являюсь. Я использую свой голос не только для того, чтобы петь. Я использую его, чтобы говорить о психических расстройствах. Весь мир знает, что я ничего не скрываю»,- говорит она.

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