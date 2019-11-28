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    Шоу-биз

    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»

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    <p>&laquo;Аня с Сашей заслуживали этот кубок немного больше&raquo;, - признался Влад Яма</p> <p>instagram.com/misha.k.ua/</p> - Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»

    «Аня с Сашей заслуживали этот кубок немного больше», - признался Влад Яма

    instagram.com/misha.k.ua/

    Судья проекту рассекретил, кого видел в финале танцевального шоу

    Судья «Танцев со звездами» Влад Яма прокомментировал завершившийся сезон популярного шоу «Танцы со звездами» танцевальное шоу. По словам знаменитого хореографа, этот сезон был значительно сильнее предыдущих. Впрочем, среди финалистов он хотел бы видеть другие пары.

    «Если говорить о тройке финалистов, то потенциально там могла быть Maruv или Люда Барбир. Вместо Вики Булитко. Но, так или иначе, финал все равно должен был стать женским», - признался Яма изданию «Факты».

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    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    Влад Яма раскритиковал победу Мишиной и Кота на «Танцах со звездами»
    instagram.com/misha.k.ua/

    Также Влад Яма рассчитывал, что победителем станет именно Ксения Мишина и Женя Кот. «Это были внутренние ожидания того, что за Ксению зрители будут голосовать лучше, чем за Аню. Хотя по танцу, конечно, Аня с Сашей заслуживали этот кубок немного больше», - рассказал судья проекта.

    Кроме того, Влад Яма признался, что с Ксенией Мишин у него сложилось ощущение некой «незавершенности». Поскольку, по его мнению, ее пара очень хорошо стартовала, а ближе к финалу танцевала уже хуже.

     

    Танцы со звездами Влад Яма судья
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