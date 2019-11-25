«Танцы со звездами»: кто победил в проекте



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Триумфаторами танцевального шоу стала всеми любимая пара instagram.com/tanci1plus1/

В финале зрителей ожидала бескомпромиссная женская борьба

Вчера состоялся грандиозный суперфинал «Танцев со звездами». Он запомнился отчаянной женской борьбой из трех танцевальных блоков. В первом каждая пара продемонстрировала их премьерный номер в проекте. Во втором блоке звездные участники станцевали любимый танец зрителей. На третьем этапе пары доказали свою ловкость в «Танце за жизнь».

В результате судьи проекту оценили финалистов так: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в сумме получили 118 баллов, Ксения Мишина и Женя Кот - 113, а Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95 баллов.

Таким образом, по результатам голосования и судейских оценок почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Ксения Мишина и Женя Кот.

Ранее «Главком» сообщал, что во время прямого эфира финала шоу «Танцы со звездами» телеканал «1 + 1» прервал трансляцию выступления финалистки Виктории Булитко.

Ее выступление с хореографом Дмитрием Дикусаром на несколько минут прервали объявления следующего содержания: «Внимание! Это сообщение именно для тебя! Уже в начале 2020 спутниковый сигнал этого и других украинских телеканалов будет закодирован! Чтобы иметь возможность смотреть их в дальнейшем, немедленно обратись к официальному телевизионного оператора».

Зрители могли только слышать музыку, под которую выступали участники, но не видели самого танца.