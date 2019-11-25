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    Шоу-биз

    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте

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    <p>Триумфаторами танцевального шоу стала всеми любимая пара</p> <div>instagram.com/tanci1plus1/</div> - «Танцы со звездами»: кто победил в проекте

    Триумфаторами танцевального шоу стала всеми любимая пара

    instagram.com/tanci1plus1/

    В финале зрителей ожидала бескомпромиссная женская борьба

    Вчера состоялся грандиозный суперфинал «Танцев со звездами». Он запомнился отчаянной женской борьбой из трех танцевальных блоков. В первом каждая пара продемонстрировала их премьерный номер в проекте. Во втором блоке звездные участники станцевали любимый танец зрителей. На третьем этапе пары доказали свою ловкость в «Танце за жизнь».

    В результате судьи проекту оценили финалистов так: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в сумме получили 118 баллов, Ксения Мишина и Женя Кот - 113, а Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95 баллов.

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    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    «Танцы со звездами»: кто победил в проекте
    instagram.com/tanci1plus1/

    Таким образом, по результатам голосования и судейских оценок почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Ксения Мишина и Женя Кот.

    Ранее «Главком» сообщал, что во время прямого эфира финала шоу «Танцы со звездами» телеканал «1 + 1» прервал трансляцию выступления финалистки Виктории Булитко.

    Ее выступление с хореографом Дмитрием Дикусаром на несколько минут прервали объявления следующего содержания: «Внимание! Это сообщение именно для тебя! Уже в начале 2020 спутниковый сигнал этого и других украинских телеканалов будет закодирован! Чтобы иметь возможность смотреть их в дальнейшем, немедленно обратись к официальному телевизионного оператора».

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    Зрители могли только слышать музыку, под которую выступали участники, но не видели самого танца.

    знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес Александр Прохоров
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