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    Шоу-биз

    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию

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    <p>Тина примерила темно-синее платье в пол с двумя ассиметричными разрезами и разноцветными вставками</p> <div>instagram.com/tina_karol/</div> - Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию

    Тина примерила темно-синее платье в пол с двумя ассиметричными разрезами и разноцветными вставками

    instagram.com/tina_karol/

    Певица примерила необычный для себя образ

    Поп-икона украинского шоу-бизнеса Тина Кароль продолжает восхищать поклонников стильными появлениями. В финале шоу Танцы со звездами 2019 она предстала в образе соблазнительной «Барби» - артистка вышла на сцену в облегающем шелковом платье от Dolce&Gabbana. В декабре поп-дива даст несколько рождественских концертов и она явно уже активно готовится к этому.

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    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию
    instagram.com/tina_karol/

    На своей страничке в Instagram Кароль поделилась серией ярких фото, на которых она позировала среди праздничных декораций - новогодних елочек и кучи красиво упакованных подарков.

    Для атмосферной съемки артистка выбрала несколько необычный для себя, но красивый и впечатляющий образ.

    В коментариях поклонники не скупятся на комплименты любимой певице, называя ее богиней и сказочной красоткой.

    Танцы со звездами Тина Кароль певица
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