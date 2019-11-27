Сказочная Тина Кароль в эффектном платье устроила рождественскую фотосессию



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Тина примерила темно-синее платье в пол с двумя ассиметричными разрезами и разноцветными вставками instagram.com/tina_karol/

Певица примерила необычный для себя образ

Поп-икона украинского шоу-бизнеса Тина Кароль продолжает восхищать поклонников стильными появлениями. В финале шоу Танцы со звездами 2019 она предстала в образе соблазнительной «Барби» - артистка вышла на сцену в облегающем шелковом платье от Dolce&Gabbana. В декабре поп-дива даст несколько рождественских концертов и она явно уже активно готовится к этому.

На своей страничке в Instagram Кароль поделилась серией ярких фото, на которых она позировала среди праздничных декораций - новогодних елочек и кучи красиво упакованных подарков.

Для атмосферной съемки артистка выбрала несколько необычный для себя, но красивый и впечатляющий образ.

В коментариях поклонники не скупятся на комплименты любимой певице, называя ее богиней и сказочной красоткой.