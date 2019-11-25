Макс Барских выступил в финале «Танцев со звездами»



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Лирик видео лид-сингла из альбома «1990» собрало свой первый миллион просмотров

«Лей, не жалей» попал на первые строчки трендов YouTube Music

Популярный в Украине певец Макс Барских стал хэдлайнером финального выпуска главного танцевального шоу на 1+1, в рамках которого презентовал телевизионную премьеру своего нового хита «Лей, не жалей».

Вместе со своим балетом Барских воссоздал атмосферу нью-йоркского клуба Studio 54, перенеся зрителя со съемочного павильона на подмостки старого театра, расположенного на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея.

«Лей, не жалей» - это гимн выходного дня! Когда каждый из нас может оторваться от земли и лететь на встречу сумасшедшему ритму и ярким огням. Меня очень вдохновляют легенды о Studio 54: денспол прощает грехи и дарит счастье здесь и сейчас. Этой ночью свою душу - лей, не жалей!” - прокомментировал певец премьеру в прямом эфире.

Спустя двое суток после релиза «Лей, не жалей» на цифровых площадках, лирик видео лид-сингла из альбома «1990» попал на первые строчки трендов YouTube Music Украины и России, собрал свой первый миллион просмотров, стал фаворитом главных чартов Apple Music пяти стран: Украины, Беларуси, России, Латвии, Узбекистана, - а также занял лидирующие позиции iTunes шести стран: Украина, Россия, Молдова, Израиль, ОАЭ и Беларусь.