Влада Яму забрала скорая после выступления на «Танцах со звездами». Хореограф назвал причину

Хореограф танцевал вместе с Юлией Саниной

В четвертьфинале шоу «Танцев со звездами» судья проекта Влад Яма травмировался.

Об этом в эфире сообщил ведущий шоу Юрий Горбунов. Так, хореограф вышел на паркет вместе с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. Участники и судья исполнили фьюжн, который подготовили всего за одну ночь.

Впрочем, во время номера Влад травмировался и сразу поехал в больницу. В сторис своего Инстаграма танцовщик запостил видео, где едет в больницу. Как поделился Влад, во время танца с солисткой группы The Hardkiss и ее партнером Дмитрием Жуком, у Ямы что-то случилось с пальцем. Однако артист поспешил успокоить поклонников, что в целом с ним все в порядке

«Друзья, со мной все в порядке. Обезболивающее, лед. Пришлось сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает», - сказал Яма.

instagram.com/vladyama_official/.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.