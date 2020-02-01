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    Фото

    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью

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    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    boredpanda.com

    Кевин Карден — фотограф и цифровой художник, который с помощью Photoshop умеет превращать обычные комнаты в сюрреалистические и чарующие сцены

    Кевин Карден — цифровой художник и фотограф, который не стесняется делиться своим творческим процессом. В своем Instagram, где у него более 320 тысяч подписчиков, Кевин предлагает людям возможность взглянуть на творческий процесс, который ему приходится проходить, прежде чем он опубликует в сети финальную версию фотографии.

    Играться с Photoshop Кевин начал еще в 2010 году — «через несколько лет после того, как я закончил колледж». Сначала Кевин просто редактировал свои снимки природы, прежде чем полностью осознать, насколько «более креативным ты можешь быть с этим программным обеспечением».

    Фотограф начал объединять вместе несколько фотографий, чтобы создавать «действительно уникальные произведения искусства», и он до сих пор не перестает этим заниматься.

    «Придумывание творческих идей обычно является самой трудной частью моего процесса, — говорит художник. — Я черпаю вдохновение из своей веры и из библейских тем, которые достаточно весело иллюстрировать. Я также получаю вдохновение от своей жены и детей, отчего часто просто иллюстрирую свою повседневную жизнь в роли отца».

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    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью
    Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью

    «Иногда идеи ко мне приходят просто случайно, и по какой-то не ведомой мне причине эти проекты, как правило, являются самыми популярными!»

    «Я искренне хочу призвать всех художников продолжать проявлять креативность и стараться учиться у других, а также учиться на собственных ошибках. Для этого следует много трудиться, но в конечном итоге это очень полезно, ведь вы можете поделиться своими увлечениями и творчеством с остальным миром», — рассказал Кевин.

    Джерело: boredpanda.com

    фотограф фотография искусство Instagram
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