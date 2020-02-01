Художник создает сюрреалистические фото со своей дочерью



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boredpanda.com

Кевин Карден — фотограф и цифровой художник, который с помощью Photoshop умеет превращать обычные комнаты в сюрреалистические и чарующие сцены

Кевин Карден — цифровой художник и фотограф, который не стесняется делиться своим творческим процессом. В своем Instagram, где у него более 320 тысяч подписчиков, Кевин предлагает людям возможность взглянуть на творческий процесс, который ему приходится проходить, прежде чем он опубликует в сети финальную версию фотографии.

Играться с Photoshop Кевин начал еще в 2010 году — «через несколько лет после того, как я закончил колледж». Сначала Кевин просто редактировал свои снимки природы, прежде чем полностью осознать, насколько «более креативным ты можешь быть с этим программным обеспечением».

Фотограф начал объединять вместе несколько фотографий, чтобы создавать «действительно уникальные произведения искусства», и он до сих пор не перестает этим заниматься.

«Придумывание творческих идей обычно является самой трудной частью моего процесса, — говорит художник. — Я черпаю вдохновение из своей веры и из библейских тем, которые достаточно весело иллюстрировать. Я также получаю вдохновение от своей жены и детей, отчего часто просто иллюстрирую свою повседневную жизнь в роли отца».

«Иногда идеи ко мне приходят просто случайно, и по какой-то не ведомой мне причине эти проекты, как правило, являются самыми популярными!»

«Я искренне хочу призвать всех художников продолжать проявлять креативность и стараться учиться у других, а также учиться на собственных ошибках. Для этого следует много трудиться, но в конечном итоге это очень полезно, ведь вы можете поделиться своими увлечениями и творчеством с остальным миром», — рассказал Кевин.

Джерело: boredpanda.com