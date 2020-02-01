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    В группе «НеАнгелы» больше нет рыжей солистки

    • Розсилка
    В группе «НеАнгелы» больше нет рыжей солистки

    Женщины часто меняют прическу в переломные моменты жизни. Славе последние полгода принесли перемены

    Слава Каминская сменила имидж. Певица стала темно-русой и сделала стрижку средней длины.

    Под новую прическу Слава сделала макияж с нюдовой помадой, а глаза подчеркнула подводкой и золотистыми тенями. Результат похода в салон красоты певица показала в Instagram и задала вопрос подписчикам.

    «Как дела?» - написала Каминская. Фанаты пришли в восторг от нового образа Славы.

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    Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

    В июле 2019 года певица развелась с хирургом Эдгаром Каминским после трех лет совместной жизни, однако в декабре в сети появилось фото поцелуя экс-супругов.

    Чувства вспыхнули на дне рождения сына. О своих эмоциях Слава рассказала фанатам через несколько дней, отметив, что ничего не изменить. После этого певица начала общаться с разными мужчинами.

    9 января Каминская показала, как отдохнула на Бали с актером Павлом Вишняковым. а спустя неделю фанаты обсуждали роман звезды с женатым солистом «Инь-Ян» Артемом Ивановым.

    Артисты объяснили, что фото их объятий не означает романтические отношения, а 24 января Слава Каминская показала фото со статным брюнетом и охапкой роз.

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