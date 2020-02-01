В группе «НеАнгелы» больше нет рыжей солистки



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Женщины часто меняют прическу в переломные моменты жизни. Славе последние полгода принесли перемены

Слава Каминская сменила имидж. Певица стала темно-русой и сделала стрижку средней длины.

Под новую прическу Слава сделала макияж с нюдовой помадой, а глаза подчеркнула подводкой и золотистыми тенями. Результат похода в салон красоты певица показала в Instagram и задала вопрос подписчикам.

«Как дела?» - написала Каминская. Фанаты пришли в восторг от нового образа Славы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 31 Січ 2020 р. о 9:29 PST

В июле 2019 года певица развелась с хирургом Эдгаром Каминским после трех лет совместной жизни, однако в декабре в сети появилось фото поцелуя экс-супругов.

Чувства вспыхнули на дне рождения сына. О своих эмоциях Слава рассказала фанатам через несколько дней, отметив, что ничего не изменить. После этого певица начала общаться с разными мужчинами.

9 января Каминская показала, как отдохнула на Бали с актером Павлом Вишняковым. а спустя неделю фанаты обсуждали роман звезды с женатым солистом «Инь-Ян» Артемом Ивановым.

Артисты объяснили, что фото их объятий не означает романтические отношения, а 24 января Слава Каминская показала фото со статным брюнетом и охапкой роз.