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    Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым аутфитом

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    Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым аутфитом

    Роузи Хантингтон-Уайтли продолжает составлять идеальные образы, вдохновляя подписчиков на стильные эксперименты

    В этот раз британская икона стиля показала деловой ансамбль, который соединил в себе сразу несколько трендов.

    Для своего аутфита Роузи выбрала широкие брюки со стрелками горчичного оттенка, а также белый тонкий облегающий свитер. Образ дополнили босоножки на высокой шпильке, а также одно из самых модных украшений в сезоне весна-лето 2020 – колье-цепь.

    «Грубые» украшения отлично контрастируют с нежными оттенками и в целом выверенным стилем Роузи. Словно подчеркивая, что «правильность» в ней граничит с дерзостью и бунтарством.

    Макияж она сделала с нежными чувственными приглушенными красками на губах и щеках, глаза подчеркнула тонкими изысканными стрелками. Волосы уложила в свою любимую укладку – пляжные волны.

    А вот для вечернего выхода модель предлагает более соблазнительный вариант. Черные брюки она комбинирует с черной блузой с откровенным вырезом практически до пупка.

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    Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым аутфитом
    Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым аутфитом
    Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым аутфитом

    Изюминку образу придает и ремень с золотистой массивной пряжкой, а также украшения ему в тон. Total black образ дополнил лаконичный клатч квадратной формы.

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