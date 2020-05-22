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    Жизнь

    Стало известно, кто представит Украину на «Славянском базаре»

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    19-летняя украинская певица Элина Иващенко - Стало известно, кто представит Украину на «Славянском базаре»
    19-летняя украинская певица Элина Иващенко
    instagram.com/elina.ivashchenko_official

    Многим певица запомнилась как участница нацотбора этого года на «Евровидение»

    В Украине выбрали представителей для участия в конкурсе  международного фестиваля «Славянский базар 2020». В этом году он пройдет в Витебске  с 13 по 21 июля и будет 29-й по счету.

     Не смотря на эпидемию этот международный песенный праздник решили не отменять. Он пройдет согласно запланированной и утвержденной заранее программе.  Украинский нацотбор для конкурса в Витебске в этом году прошел несколько нестандартно - в условиях форс-мажора. В связи с карантином победителей пришлось выбирать дистанционно. 

    «В этом году нам пришлось пойти на нестандартные меры», - рассказал руководитель нацотбора на «Славянский базар» Влад Багинский. – «К сожалению, в этом году мы не смогли провести отбор в очной форме. Пришлось победителей отбирать по заявкам,  присланным на конкурс. В этом году их к нам поступило более 60».

    В этом году каждый из членов жюри просматривал материалы самостоятельно и выставлял баллы. Затем все анкеты были переданы в украинский оргкомитет по отбору на "Славянский базар-2020" и там в результате суммирования вывели общий балл. 

    В итоге в старшей возрастной группе победила 19-летняя Элина Иващенко. Многим певица запомнилась как участница  нацотбора этого года на «Евровидение».  Ранее Элина стала победительницей третього сезона телешоу «Голос. ДІти», десятого сезона телевизионного  конкурса «Х-фактор», а также стала обладательницей Гран-при «Черноморских игр 2018».

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