Внучка Софии Ротару показала свадебные фото из Мексики: запредельная роскошь

Подписчики засыпали пару поздравлениями: «Счастья вам!» «Какие красивые! Любви!»

София Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, огорошила поклонников заграничными свадебными фото и видео из Мексики. Ранее пресса писала, что девушка отдыхает со своим парнем Денисом в Мексике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Подписчики не сразу сориентировались, что девушка разместила в соцсети не свою церемонию бракосочетания, и засыпали пару поздравлениями: «Счастья вам!» «Какие красивые! Любви!»

Позже оказалось, что во время своего отдыха пара побывала на свадьбе у друзей, о чем девушка рассказала в своем Instagram. Соня разместила в соцсети и обзорное видео, из которого становится понятно, что бракосочетание прошло в большим размахом.