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    Внучка Софии Ротару показала свадебные фото из Мексики: запредельная роскошь

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    Внучке Софии Ротару всего 19 - Внучка Софии Ротару показала свадебные фото из Мексики: запредельная роскошь
    Внучке Софии Ротару всего 19
    Фото: instagram.com/iamsofiaeve

    Подписчики засыпали пару поздравлениями: «Счастья вам!» «Какие красивые! Любви!»

    София Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, огорошила поклонников заграничными свадебными фото и видео из Мексики. Ранее пресса писала, что девушка отдыхает со своим парнем Денисом в Мексике.

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    Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

    Подписчики не сразу сориентировались, что девушка разместила в соцсети не свою церемонию бракосочетания, и засыпали пару поздравлениями: «Счастья вам!» «Какие красивые! Любви!»

    Позже оказалось, что во время своего отдыха пара побывала на свадьбе у друзей, о чем девушка рассказала в своем Instagram. Соня разместила в соцсети и обзорное видео, из которого становится понятно, что бракосочетание прошло в большим размахом.

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    Теги: дети звезд шоу-бизнес Instagram свадьба София Ротару
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    Внучка Софии Ротару показала свадебные фото из Мексики: запредельная роскошь