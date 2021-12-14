Жена Павлика о его бывшей: Бью в колокола, она знает, где мы живем!

Екатерина Репяхова говорит, что переживает за безопасность семьи

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что переживает за безопасность семьи из-за экс-супруги певца Ларисы Созаевой. По словам женщины, она все время жалела Ларису и никогда бы не подала на нее в суд за оскорбления, однако «по-другому человека нельзя остановить». Об этом Катя рассказала изданию Сегодня.

«Человек на мировую идти не хочет ни при каких обстоятельствах – я переживаю за себя, за своего ребенка, и я не знаю, что еще этому человеку придет в голову. Я каждый день гуляю с ребенком на улице, она знает, где мы живем. Я не знаю, что у нее в голове, поэтому я максимально везде бью в колокола, чтобы меня слышали. И не так, чтоб потом что-то, не дай бог, произойдет и мне скажут: «А чего вы молчали все это время?», – поделилась Репяхова.

Она добавила, что «кричит и говорит» о том, что не все в порядке. И кроме здоровья семьи, также беспокоится за работу, которую ее пытаются лишить.