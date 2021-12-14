  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Жена Павлика о его бывшей: Бью в колокола, она знает, где мы живем!

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виктор Павлик с женой - Жена Павлика о его бывшей: Бью в колокола, она знает, где мы живем!
    Виктор Павлик с женой
    фото из открытых источников

    Екатерина Репяхова говорит, что переживает за безопасность семьи

    Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что переживает за безопасность семьи из-за экс-супруги певца Ларисы Созаевой. По словам женщины, она все время жалела Ларису и никогда бы не подала на нее в суд за оскорбления, однако «по-другому человека нельзя остановить». Об этом Катя рассказала изданию Сегодня.

    «Человек на мировую идти не хочет ни при каких обстоятельствах – я переживаю за себя, за своего ребенка, и я не знаю, что еще этому человеку придет в голову. Я каждый день гуляю с ребенком на улице, она знает, где мы живем. Я не знаю, что у нее в голове, поэтому я максимально везде бью в колокола, чтобы меня слышали. И не так, чтоб потом что-то, не дай бог, произойдет и мне скажут: «А чего вы молчали все это время?», – поделилась Репяхова.

    Она добавила, что «кричит и говорит» о том, что не все в порядке. И кроме здоровья семьи, также беспокоится за работу, которую ее пытаются лишить.

    Читайте также:

    Теги: суд шоу-бизнес безопасность
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жена Павлика о его бывшей: Бью в колокола, она знает, где мы живем!