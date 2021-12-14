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    Маша Полякова: Выхожу в Инстаграм с телефона папы

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    Ольга Полякова с дочкой - Маша Полякова: Выхожу в Инстаграм с телефона папы
    Ольга Полякова с дочкой
    Фото: mashapolyakova

    Девушка признается, что страницу ее младшей сестры ведут они с мамой

    Певица и дочь звездного детектива шоу «Маска» Оли Поляковой, Маша, рассказала журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», почему иногда выходит в инстаграм с телефона отца.

    16-летняя Маша – старшая дочь певицы Оли Поляковой. Девочка активно пользуется соцсетями, у нее уже 176 тысяч подписчиков в Инстаграм. Маша проводит в сети около 10 часов. Ведет страницу самостоятельно, а ее публикации сейчас получают до 30 тысяч лайков.

    «Я иногда маму блокирую. Когда я хочу выставить какую-то сторис, которая знаю, что она не одобрит, я могу ее заблокировать. А потом, через 24 часа, разблокирую. Она об этом не знает, – говорит девушка и добавляет, – у меня там была очень классная фотка в купальнике, она у меня сейчас в архиве. Мама говорит: «Удали, там слишком много у тебя видно тела». Я ответила: «Мне нравится. Если я захочу, я ее выставлю».

    Маша рассказала, что страницу ее младшей сестры ведут они с мамой, а вот отца в инстаграмм нет.

    «Отца нет в сетях. Вообще на его телефоне мой инстаграмм стоит, потому что мой телефон разряжается, тогда я говорю: «Папа, дай, пожалуйста, телефон». И продолжаю посиживать в его телефоне. У меня вообще там стоит программа, можно только зайти, если знаешь пароль».

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    Теги: телефон дети звезд певица шоу-бизнес Оля Полякова
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    Маша Полякова: Выхожу в Инстаграм с телефона папы