Слава Демин «разошелся с женой», но, как оказалось, официально женат

Слава Демин уверяет – в отношениях он не эгоист

Ведущий Слава Демин год назад разошелся с супругой, но, как оказалось, до сих пор официально женат.

«Это так лень, – объяснил журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», известный блогер и радиоведущий. – Вот действительно нет времени. Надо найти время, чтобы было и у меня, и у нее. Надо сесть, поехать в загс, написать заявление. Вот мы такие, у нас нестандартные отношения, – говорит ведущий. И добавляет, если дойдет до новых серьезных отношений, то сам пойдет разводиться с нынешней супругой: «Конечно, готов к компромиссам. Я всегда за обсуждение всего происходящего в моей жизни со второй половинкой».

Слава уверяет – в отношениях он не эгоист.

«Я вообще за то, чтобы в отношениях со мной было комфортно. И не только в духовном общении, но и физиологическом тоже. В отношениях важно на первом месте уважение. Уважение, взаимопонимание и секс. Это реально важные вещи. Еще должно быть доверие, чтобы человек не обманывал никогда. Иногда в отношениях людям страшно сесть и поговорить о том, что их волнует, в интиме в том числе. Они просто живут. Или терпят, обсуждают это с подругами, друзьями в баре, но только не друг с другом. И от этого, они счастливее не становятся», – поделился ведущий.