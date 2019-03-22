Во время съемок шоу «Кто против блондинок?» девушка сделала предложение своему парню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Никитюк и Сергей Бабкин стали свидетелями романтического события

На днях во время съемок нового сезона проекта Нового канала «Кто против блондинок?» одна из армии умниц-красавиц доказала, что она не только умная, но и смелая! После 10 лет ожидания обручального кольца девушка сама сделала предложение своему бойфренду. Да, вот так просто! Перед десятками видеокамер прямо в студии, в присутствии остальных блондинок, ведущей Леси Никитюк и звездного героя – музыканта Сергея Бабкина!

То ли вечернее платье с мини-фатой, напоминающее образ невесты, так повлияло на отважную Карину, то ли сказался адреналин от азартных конкурсов, но ясно одно: эта отважная «блондо-бомба» пришла на проект с конкретной целью. В беседе с ведущей и героем девушка разоткровенничалась о личном. Оказалось, вот уже 10 лет подряд ее бойфренд игнорирует любые намеки на брак.

«Мужчины, я не знаю, как вы это делаете… Это очень тяжело!.. – начала девушка, глубоко вдохнув перед своей ключевой фразой. – … Назар, возьми меня в жены!»

Пока Карина смахивала слезы, все присутствующие в студии приходили в себя от шока, поддерживая девушку аплодисментами.

«Это очень сильный поступок!» – без единого намека на привычные шуточки отметила Леся Никитюк.

Вот только спутника героини перформанса в съемочном павильоне не было, поэтому предложение Назар услышит позже. Возможно, даже в сентябре, когда проект выйдет в эфире Нового канала. За кулисами Карина рассказала, почему решилась на этот шаг.

«Предложения жду уже 10 лет, мы вместе еще со школы, – смущенно улыбаясь, поведала участница. – Потом университет, потом работа… Как-то особо не до свадьбы. Но я же девочка. Понимаю, что уже надо! Решила рискнуть и сделать предложение самостоятельно. Я – дама серьезная. Для меня это не просто слова, а очень ответственный шаг. Думаю, Назар проникнется этим поступком и все-таки согласится».

Надеясь на заветное «Да» от любимого, девушка в красках представляет свадьбу своей мечты.

«Хочу, чтобы все было в лучших европейских традициях – пышное белое платье, длинная фата и отец, ведущий меня под венец. Кстати, мои родители очень ждут свадьбу и внуков!»