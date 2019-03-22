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    Шоу-биз

    Во время съемок шоу «Кто против блондинок?» девушка сделала предложение своему парню

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    Во время съемок шоу «Кто против блондинок?» девушка сделала предложение своему парню

    Леся Никитюк и Сергей Бабкин стали свидетелями романтического события

    На днях во время съемок нового сезона проекта Нового канала «Кто против блондинок?» одна из армии умниц-красавиц доказала, что она не только умная, но и смелая! После 10 лет ожидания обручального кольца девушка сама сделала предложение своему бойфренду. Да, вот так просто! Перед десятками видеокамер прямо в студии, в присутствии остальных блондинок, ведущей Леси Никитюк и звездного героя – музыканта Сергея Бабкина!

    То ли вечернее платье с мини-фатой, напоминающее образ невесты, так повлияло на отважную Карину, то ли сказался адреналин от азартных конкурсов, но ясно одно: эта отважная «блондо-бомба» пришла на проект с конкретной целью. В беседе с ведущей и героем девушка разоткровенничалась о личном. Оказалось, вот уже 10 лет подряд ее бойфренд игнорирует любые намеки на брак. 

    «Мужчины, я не знаю, как вы это делаете… Это очень тяжело!.. – начала девушка, глубоко вдохнув перед своей ключевой фразой. – … Назар, возьми меня в жены!»

    Пока Карина смахивала слезы, все присутствующие в студии приходили в себя от шока, поддерживая девушку аплодисментами.

    «Это очень сильный поступок!» – без единого намека на привычные шуточки отметила Леся Никитюк.

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    Во время съемок шоу «Кто против блондинок?» девушка сделала предложение своему парню
    Во время съемок шоу «Кто против блондинок?» девушка сделала предложение своему парню
    Во время съемок шоу «Кто против блондинок?» девушка сделала предложение своему парню
    Во время съемок шоу «Кто против блондинок?» девушка сделала предложение своему парню

    Вот только спутника героини перформанса в съемочном павильоне не было, поэтому предложение Назар услышит позже. Возможно, даже в сентябре, когда проект выйдет в эфире Нового канала. За кулисами Карина рассказала, почему решилась на этот шаг.  

    «Предложения жду уже 10 лет, мы вместе еще со школы, – смущенно улыбаясь, поведала участница. – Потом университет, потом работа… Как-то особо не до свадьбы. Но я же девочка. Понимаю, что уже надо! Решила рискнуть и сделать предложение самостоятельно. Я – дама серьезная. Для меня это не просто слова, а очень ответственный шаг. Думаю, Назар проникнется этим поступком и все-таки согласится».

    Надеясь на заветное «Да» от любимого, девушка в красках представляет свадьбу своей мечты.

    «Хочу, чтобы все было в лучших европейских традициях – пышное белое платье, длинная фата и отец, ведущий меня под венец. Кстати, мои родители очень ждут свадьбу и внуков!»

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