Все любовницы Поплавского и Олег Винник. В столице отгремел главный украинский концерт 2019 года

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Ректор Университета культуры собрал в свой юбилейный вечер главных хитмейкеров Украины, и не только их ...

3 декабря в столице прошел юбилейный концерт Михаила Поплавского «Я - украинец». Шоу ректора Национального университета культуры всегда собирают топовых артистов традиционной эстрады с акцентом на их украиноязычное творчество. Так случилось и в этот раз.

Сам Поплавский в этот вечер семь раз выходил на сцену, каждый раз он появлялся в другом ярком пиджаке и выполнял две песни в сопровождении масштабных хореографических постановок. В концерте приняли участие более 500 участников шоу-балета, львиная доля которого — стройные девушки модельной внешности.

Между этими феериями ректор представлял на сцене Дворца спорта гостей своего юбилейного вечера.

Народный артист Павел Зибров поздравил Михаила Михайловича своим хитом «День рождения» и спел новую песню об усах.

3 декабря 2019. Павел Зибров на сцене шоу «Я - украинец»



Народная артистка Екатерина Бужинская появилась перед публикой в невероятном образе снежной королевы. Певица в белом костюме, который напоминал зрителям, что Новый год не за горами, исполнила хит авторства Зиброва «Душистая ночь».

Екатерина Бужинская на сцене шоу «Я - украинец»

После Бужинской вышла Бучинская. Артистки из созвучными фамилиями, как известно враждуют, но Поплавского это не остановило: в своем концерте он фактически свел певиц вместе. Народная артистка Наталья Бучинская в противовес Екатерине Бужинской выбрала черное платье. А хозяин вечера представил певицу как свою любовницу, заинтриговав, что она у него не одна.

Наталья Бужинская - «любовница» Поплавского



Следующей в списке любовниц Поплавского оказалась Народная артистка Ирина Билык. Но представляя ее ректор отметил другое: «она прима» украинской эстрады. Билык в этот вечер вышла в загадочном образе: черная широкополая шляпа, плащ и ботфорты. Этот комплект добавил стройности артистке, которая в следующем году планирует громко отпраздновать свое 50-летие. Суперзвезда, которая последние полтора десятка лет предпочитает русскоязычный репертуар, в этот вечер порадовала публику: выполнила свой 20-летний хит «Ты — ангел» в современной обработке и относительно новую песню «Не прячь глаза». Динамические композиции особенно завели молодую аудиторию, которую Поплавский собрал в фанзоне.

Ирина Билык готовится к своему туру в следующем году



Во Дворце спорта в этот вечер также были и гости из-за рубежа. Солист легендарной группы Modern Talking Томас Андерс исполнил три своих старых хиты. Ностальгия по 80-ми дала о себе знать — трибуны ревели от удовольствия.

Поплавский называет Томаса Андреса своим другом

Но в этот вечер не Андерсу была отведена роль главного сюрприза. Поплавский очень долго подбирался к этому моменту и даже сам исполнил хит «главного гостя» перед его выходом.

«Главком» стал одним из первых слушателей суперхита «Нино» Олега Винника в исполнении поющего ректора.

«Испортил песню», - потом признал сам Поплавский. Но исправить ситуацию было кому. Сам Винник, который лишь несколько недель назад собрал свой аншлаг во Дворце спорта, вышел на сцену почти в финале вечера. Суперзвезда отечественной эстрады исполнил три хита «Волчица», «Как жить без тебя» и «Счастье». По просьбе Поплавского «перепеть бесплатно» испорчен хит «Нино» Винник тоже откликнулся. Он а капелла спел припев вместе с тысячами зрителей.

Олег Винник - пример настоящего украинца, который сделал себя сам, - считает Поплавский



На этот раз «Нино» заводили все вместе и Поплавский, и его студенты в фан-зоне, и зрители на трибунах, и селебритиз в vip-партере. Почтить юбилей Поплавского вчера сошлись експрезидент Ющенко с его верной помощницей Верой Ульянченко, миллиардер Мохаммед Захур с Камалией, ексдепутат Владимир Макеенко, хореографы Григорий Чапкис и Дмитрий Дикусар и многие другие.



Поплавский с его шоу остается своеобразным «заповедником», к которому еще не добрались культурные реформы. Ведь «солянок» артистов украинской эстрады все меньше, радиостанции и телеканалы несмотря на квоты крутят в основном композиции «что попало новое, только бы на украинском». Ведущие медиахолдинги сформировали пулы своих артистов, всем остальным дорога в эфир закрыта. Дошло до того, что даже Общественное вещание, которое финансируется из карманов украинцев, прекратило трансляции концертов признанных ведущих отечественных певцов. Украинцев настойчиво убеждают, что их песня — это «Попа, как у Ким».