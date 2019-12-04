Все любовницы Поплавского и Олег Винник. В столице отгремел главный украинский концерт 2019 года
Ректор Университета культуры собрал в свой юбилейный вечер главных хитмейкеров Украины, и не только их ...
3 декабря в столице прошел юбилейный концерт Михаила Поплавского «Я - украинец». Шоу ректора Национального университета культуры всегда собирают топовых артистов традиционной эстрады с акцентом на их украиноязычное творчество. Так случилось и в этот раз.
Сам Поплавский в этот вечер семь раз выходил на сцену, каждый раз он появлялся в другом ярком пиджаке и выполнял две песни в сопровождении масштабных хореографических постановок. В концерте приняли участие более 500 участников шоу-балета, львиная доля которого — стройные девушки модельной внешности.
Между этими феериями ректор представлял на сцене Дворца спорта гостей своего юбилейного вечера.
Народный артист Павел Зибров поздравил Михаила Михайловича своим хитом «День рождения» и спел новую песню об усах.
Народная артистка Екатерина Бужинская появилась перед публикой в невероятном образе снежной королевы. Певица в белом костюме, который напоминал зрителям, что Новый год не за горами, исполнила хит авторства Зиброва «Душистая ночь».
После Бужинской вышла Бучинская. Артистки из созвучными фамилиями, как известно враждуют, но Поплавского это не остановило: в своем концерте он фактически свел певиц вместе. Народная артистка Наталья Бучинская в противовес Екатерине Бужинской выбрала черное платье. А хозяин вечера представил певицу как свою любовницу, заинтриговав, что она у него не одна.
Следующей в списке любовниц Поплавского оказалась Народная артистка Ирина Билык. Но представляя ее ректор отметил другое: «она прима» украинской эстрады. Билык в этот вечер вышла в загадочном образе: черная широкополая шляпа, плащ и ботфорты. Этот комплект добавил стройности артистке, которая в следующем году планирует громко отпраздновать свое 50-летие. Суперзвезда, которая последние полтора десятка лет предпочитает русскоязычный репертуар, в этот вечер порадовала публику: выполнила свой 20-летний хит «Ты — ангел» в современной обработке и относительно новую песню «Не прячь глаза». Динамические композиции особенно завели молодую аудиторию, которую Поплавский собрал в фанзоне.
Во Дворце спорта в этот вечер также были и гости из-за рубежа. Солист легендарной группы Modern Talking Томас Андерс исполнил три своих старых хиты. Ностальгия по 80-ми дала о себе знать — трибуны ревели от удовольствия.
Но в этот вечер не Андерсу была отведена роль главного сюрприза. Поплавский очень долго подбирался к этому моменту и даже сам исполнил хит «главного гостя» перед его выходом.
«Главком» стал одним из первых слушателей суперхита «Нино» Олега Винника в исполнении поющего ректора.
«Испортил песню», - потом признал сам Поплавский. Но исправить ситуацию было кому. Сам Винник, который лишь несколько недель назад собрал свой аншлаг во Дворце спорта, вышел на сцену почти в финале вечера. Суперзвезда отечественной эстрады исполнил три хита «Волчица», «Как жить без тебя» и «Счастье». По просьбе Поплавского «перепеть бесплатно» испорчен хит «Нино» Винник тоже откликнулся. Он а капелла спел припев вместе с тысячами зрителей.
На этот раз «Нино» заводили все вместе и Поплавский, и его студенты в фан-зоне, и зрители на трибунах, и селебритиз в vip-партере. Почтить юбилей Поплавского вчера сошлись експрезидент Ющенко с его верной помощницей Верой Ульянченко, миллиардер Мохаммед Захур с Камалией, ексдепутат Владимир Макеенко, хореографы Григорий Чапкис и Дмитрий Дикусар и многие другие.
Поплавский с его шоу остается своеобразным «заповедником», к которому еще не добрались культурные реформы. Ведь «солянок» артистов украинской эстрады все меньше, радиостанции и телеканалы несмотря на квоты крутят в основном композиции «что попало новое, только бы на украинском». Ведущие медиахолдинги сформировали пулы своих артистов, всем остальным дорога в эфир закрыта. Дошло до того, что даже Общественное вещание, которое финансируется из карманов украинцев, прекратило трансляции концертов признанных ведущих отечественных певцов. Украинцев настойчиво убеждают, что их песня — это «Попа, как у Ким».