Принимали наркотики, дрались с женой: продюсер «Грибов» шокировал признаниями



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Экс-солист «Грибов» рассказал о драках с бывшей женой Луной

Певица Луна часто говорила о побоях со стороны мужа

Продюсер и лидер группы «Грибы» Юрий Бардаш дал интервью российскому блогеру Юрию Дудю, в котором рассказал о ссорах с бывшей женой Кристиной Герасимовой, более известной под псевдонимом Луна. Напомним, пара поженилась в 2012-м, в том же году у них родился сын Герасим. И спустя 6 лет супруги развелись со скандалом. Юрий обвинял Луну в измене, а она утверждала, что он ее бьет.

Юрий Бардаш и Кристина Герасимова с сыном

После развода Луна в СМИ часто говорила о побоях со стороны мужа, но в разговоре с Дудем Бардаш заявил, что такого никогда не было. «Подруге надо просто оттолкнуться от моей головы и стать героиней. Я – отец ее сына, которого я очень сильно люблю, и она это знает», – прокомментировал он.

Но позже артист все же добавил, что они дрались с Луной. Кстати, по его мнению, драться и бить – это разные вещи. «Есть такое, что муж и жена – одна сатана. Народные пословицы – это наша мудрость. Это происходит. Я себя ангелом не считаю», – рассказал экс-лидер «Грибов». Луна ситуацию пока не отреагировала.

Кроме того, Юрий Бардаш добавил, что они с певицей употребляли наркотики. По его мнению, они всегда приводят к разрушению отношений и психики.