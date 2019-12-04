54-летняя Таисия Повалий впервые стала бабушкой



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Мальчика назвали Демьяном

У сына артистки и его супруги родился сын

3 декабря стало известно, что 54-летняя певица стала бабушкой, как и давно мечтала. У Дениса, сына от первого брака, родился сын. Родители назвали его именем Демьян. Повалий испытала чувство восторга от знакомства с малышом. По словам певицы, она успела подержать внука на руках.

«Ни на что не похожие ощущения! Хотя, возможно, уже забыла, какие чувства вызывают маленькие дети», – поведала артистка. Когда Светлана родила наследника, то малыша сразу сняли на камеру. Денис отметил, что у его сына не по возрасту мудрый взгляд.

«Я не говорила раньше о рождении внука по просьбе моего сына Дениса и невестки, но настало время поделиться радостной новостью. И то, что я официально теперь стала бабушкой, мне очень нравится, - призналась Повалий.