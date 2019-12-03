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    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком

    • Розсилка
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    instagram.com/iamlilbub

    Она болела остеомиелитом

    Умерла Лил Баб — одна из первых кошек, прославившихся благодаря соцсетям в начале 2010-х. Об этом в соцсетях сообщил ее хозяин Майк Бридавски.

    В посте он поблагодарил животное и попросил почаще навещать поклонников во снах. Лил Баб родилась с генетическими мутациями — у нее не было зубов, из-за чего ее язычок вечно свисал изо рта так, будто она дразнилась.

    К тому же, из-за дварфизма Лил Баб выглядела как котенок, хотя в июне 2019-го она отпраздновала свой восьмой день рождения.

    Необычная внешность с самого рождения Лил Баб привлекала внимание пользователей соцсетей. Первый популярный пост с ее фотографиями появился, когда котенку было всего два месяца. К декабрю 2019-го у нее уже было почти два с половиной миллиона подписчиков в инстаграме.

    Лил Баб собрала более 700 тыс. долларов на помощь животным. Также кошка стала лицом кампании по изучению генетических мутаций.

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    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком
    Умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым язычком

    О жизни Лил Баб сняли документальный фильм «Лил Баб и друзья», а ее хозяин выпустил концептуальный музыкальный альбом от лица своего питомца.

    фотография День рождения животные
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