Вся в блестках: Ким Кардашьян снялась обнаженной для рекламы своей косметики
- Сьогодні, 17:01
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Пока Канье Уэст разбирается с долгами, Ким действует!
Звезда реалити-шоу выпустила новою коллекцию косметики KKW Beauty — наборы из мерцающих пигментов и глиттера. Новинки представлены в пяти цветах: золотом, медном, бронзовом, перламутровом белом и нежно-розовом. Наносить средства можно на губы, скулы и веки.
Чтобы сделать рекламу новой косметики, Ким выбрала самый действенный способ. Она разделась и покрыла тело блестками собственного производства. Кадр из фотосессии знаменитость выложила в Instagram. Кажется, к Новому год миссис Уэст готова!