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    Шоу-біз

    Вся в блестках: Ким Кардашьян снялась обнаженной для рекламы своей косметики

    Пока Канье Уэст разбирается с долгами, Ким действует!
    Звезда реалити-шоу выпустила новою коллекцию косметики KKW Beauty — наборы из мерцающих пигментов и глиттера. Новинки представлены в пяти цветах: золотом, медном, бронзовом, перламутровом белом и нежно-розовом. Наносить средства можно на губы, скулы и веки. Чтобы сделать рекламу новой косметики, Ким выбрала самый действенный способ. Она
    • Сьогодні, 17:01
    • Розсилка

    Пока Канье Уэст разбирается с долгами, Ким действует!

    Звезда реалити-шоу выпустила новою коллекцию косметики KKW Beauty — наборы из мерцающих пигментов и глиттера. Новинки представлены в пяти цветах: золотом, медном, бронзовом, перламутровом белом и нежно-розовом. Наносить средства можно на губы, скулы и веки.

    Чтобы сделать рекламу новой косметики, Ким выбрала самый действенный способ. Она разделась и покрыла тело блестками собственного производства. Кадр из фотосессии знаменитость выложила в Instagram. Кажется, к Новому год миссис Уэст готова!

    Ultralight Beams highlighters & glosses launching Dec 1st on KKWBEAUTY.COM

    Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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