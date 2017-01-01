Появились снимки из закулисья фотосессии Софии Ротару с внучкой и невесткой

Фото уловили магию рождения стильных образов знаменитости и её родных

Легендарная украинская певица София Ротару недавно снялась в стильной фотосессии для модного глянца. На снимках компанию ей составили внучка и невестка, пишет журнал Elle. Недавно в сети появились снимки из закулисья этой фотосессии, которые оказались не менее интересны, чем конечный результат. На них видны подготовительные процедуры, наложение

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Фото уловили магию рождения стильных образов знаменитости и её родных

Легендарная украинская певица София Ротару недавно снялась в стильной фотосессии для модного глянца. На снимках компанию ей составили внучка и невестка, пишет журнал Elle.

Недавно в сети появились снимки из закулисья этой фотосессии, которые оказались не менее интересны, чем конечный результат. На них видны подготовительные процедуры, наложение макияжа и поиск наиболее подходящей позы для позирования перед объективом.