Появились снимки из закулисья фотосессии Софии Ротару с внучкой и невесткой
- Сьогодні, 14:34
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Розсилка
Фото уловили магию рождения стильных образов знаменитости и её родных
Легендарная украинская певица София Ротару недавно снялась в стильной фотосессии для модного глянца. На снимках компанию ей составили внучка и невестка, пишет журнал Elle.
Недавно в сети появились снимки из закулисья этой фотосессии, которые оказались не менее интересны, чем конечный результат. На них видны подготовительные процедуры, наложение макияжа и поиск наиболее подходящей позы для позирования перед объективом.