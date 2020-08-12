«Вся в маму»: дочь Милы Йовович с макияжем удивила поклонников



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44-летняя актриса Мила Йовович вдохновляет своих детей

Дочь актрисы Эвер Габо решилась на эксперименты с образом

Звезда фильма «Пятый элемент» Мила Йовович - мама троих детей. Кинодива и ее муж, режиссер Пол Андерсон воспитывают 12-летнюю Эвер, 5-летнюю Дэшиел и 5-месячную Ошин. Старшая дочь актрисы во многом берет пример с матери. Она уже умеет читать и писать по-русски, поскольку Мила не забывает своих корней.

Пока Йовович увлечена заботой о совсем крошечной Ошин, Эвер пошла по стопам знаменитой родственницы. Девочка снялась для модного бренда в ярком аутфите. Стиль продумывала сама Мила.

Габо надела кофточку в винтажном стиле с расклешенными манжетами, а также ремешками на декольте и талии. Чтобы сделать look ярче, юная модель добавила украшения: еле заметный кулон на тонкой цепочке, жемчужное ожерелье и большую серьгу из аналогичного материала.

Фанаты пришли в восторг от эксперимента Эвер. «Она вылитая Мила!», «Прекрасна, как и мама», «Такая милая!», «Я думала, это Лилу», «Ее глаза завораживают», «Волшебная», «У нее мамина красота», - высказались они. Обменялись теплыми словами и Мила с Джереми. «Мне нравится это и нравишься ты!», - обратилась актриса к модельеру. Он ответил ей взаимностью. «Люблю и скучаю, моя дорогая», - сказал дизайнер.

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