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    Жизнь

    Руслана Писанка призналась, как ей удалось похудеть на 42 килограмма

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    Популярная актриса и телеведущая Руслана Писанка - Руслана Писанка призналась, как ей удалось похудеть на 42 килограмма
    Популярная актриса и телеведущая Руслана Писанка
    instagram.com/pisankaruslana/

    Телезвезда раскрыла секреты стройности

    Популярная актриса и телеведущая Руслана Писанка всегда была обадательницей пышных форм, однако в какой-то момент все же решила похудеть. За 8 месяцев звезда сумела сбросить 42 кг и поразить всех своим преображением.

    «Я нравилась режиссерам и продюсерам именно потому, что у меня были пышные формы. Но я поняла, что сейчас у меня не пышные формы, а лишний вес. И с ним мое будущее кажется очень призрачным», - призналась Писанка перед участием в проекте.

    Звезда решила поделиться секретами и тонкостями своего впечатляющего похудения и заодно рассказать, как ей удается поддерживать вес, пишет «Со вкусом».

    Руслана посоветовала найти единомышленников и мотивировать друг друга.

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    Руслана Писанка призналась, как ей удалось похудеть на 42 килограмма
    Руслана Писанка призналась, как ей удалось похудеть на 42 килограмма
    Руслана Писанка призналась, как ей удалось похудеть на 42 килограмма

    «Если вы хотите вдохновиться, начать новую жизнь, но не можете сделать первый шаг, ищите друзей по несчастью. Это мотивационная штука. Одно дело, когда наедине с собой. А когда идешь в какие-то сообщества, где есть люди, имеющие опыт... возможно, их тоже должно что-то подстегнуть. Если объединяется несколько друзей по несчастью, они сразу становятся счастливыми!», - рекомендует Писанка.

    Также ведущая советует взглянуть на свой рацион со стороны. Она призывает не отказываться от хлеба, а заменить его на цельнозерновой, не исключать жиры полностью, а выбрать полезные. По словам актрисы, только благодаря сбалансированному питанию и большому количеству жидкости, ей удалось похудеть так, чтобы кожа не обвисла.

    Однако, даже если вам кажется, что все усилия напрасны и вес больше не сдвигается, важно не сдаваться и продолжать идти по намеченному плану. Помочь могут даже обычные повседневные дела.

    А чтобы не набрать вес снова, Руслана Писанка старается держаться как можно дальше от соблазнов и не скрывает этого. Вместо калорийных гарниров с мясом она выбирает легкие супы или рыбу с овощами. Кафе с выпечкой обходит стороной.

    Кроме того, актриса делает упор на физические нагрузки: отжимания, приседания, планка ежедневно. Если нет возможности позаниматься, просто много ходит пешком - более 15 тыс. шагов в день.

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