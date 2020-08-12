Руслана Писанка призналась, как ей удалось похудеть на 42 килограмма



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Популярная актриса и телеведущая Руслана Писанка instagram.com/pisankaruslana/

Телезвезда раскрыла секреты стройности

Популярная актриса и телеведущая Руслана Писанка всегда была обадательницей пышных форм, однако в какой-то момент все же решила похудеть. За 8 месяцев звезда сумела сбросить 42 кг и поразить всех своим преображением.

«Я нравилась режиссерам и продюсерам именно потому, что у меня были пышные формы. Но я поняла, что сейчас у меня не пышные формы, а лишний вес. И с ним мое будущее кажется очень призрачным», - призналась Писанка перед участием в проекте.

Звезда решила поделиться секретами и тонкостями своего впечатляющего похудения и заодно рассказать, как ей удается поддерживать вес, пишет «Со вкусом».

Руслана посоветовала найти единомышленников и мотивировать друг друга.

«Если вы хотите вдохновиться, начать новую жизнь, но не можете сделать первый шаг, ищите друзей по несчастью. Это мотивационная штука. Одно дело, когда наедине с собой. А когда идешь в какие-то сообщества, где есть люди, имеющие опыт... возможно, их тоже должно что-то подстегнуть. Если объединяется несколько друзей по несчастью, они сразу становятся счастливыми!», - рекомендует Писанка.

Также ведущая советует взглянуть на свой рацион со стороны. Она призывает не отказываться от хлеба, а заменить его на цельнозерновой, не исключать жиры полностью, а выбрать полезные. По словам актрисы, только благодаря сбалансированному питанию и большому количеству жидкости, ей удалось похудеть так, чтобы кожа не обвисла.

Однако, даже если вам кажется, что все усилия напрасны и вес больше не сдвигается, важно не сдаваться и продолжать идти по намеченному плану. Помочь могут даже обычные повседневные дела.

А чтобы не набрать вес снова, Руслана Писанка старается держаться как можно дальше от соблазнов и не скрывает этого. Вместо калорийных гарниров с мясом она выбирает легкие супы или рыбу с овощами. Кафе с выпечкой обходит стороной.

Кроме того, актриса делает упор на физические нагрузки: отжимания, приседания, планка ежедневно. Если нет возможности позаниматься, просто много ходит пешком - более 15 тыс. шагов в день.

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