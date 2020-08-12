15-летняя дочь Моники Беллуччи в бикини снялась в рекламе модного бренда (фото)



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15-летняя дочь Моники Беллуччи Дева

Папарацци удалось запечатлеть Деву, которая позировала в бикини

Дева Кассель идет по стопам своей матери Моники Беллуччи. Она уже успела сняться в рекламе Dolce & Gabbana в прошлом году. Для новой кампании представители бренда вновь решили позвать 15-летнюю девушку, которая с каждым годом становится все более привлекательной. Съемки прошли в Италии на озере Комо.

Папарацци удалось запечатлеть Деву, которая позировала в бикини, подчеркнувшим ее женственные формы. Что уж говорить, дочь Касселя и Беллуччи без сомнений сорвала генетический джекпот, взяв лучшее от обоих родителей.

Они, к слову, тоже присутствовали на съемках. Правда, наблюдать за процессом родители девушки могли только с берега. Венсан и Моника много общались и выглядели спокойными и умиротворенными. Сразу после окончания работы актеры всей семьей отправились в ресторан, где, судя по всему, весело отметили окончание съемочного дня.

Ранее «Скотч» ссобщал, что в сети появился новый фильм, который снимали только на iPhone. Короткометражка продолжительностью чуть более девяти минут расскажет о каскадере. Впрочем, название картина получила такое же — «Каскадер». В главной роли — Том МакКомас. Он был дублером героев в сериалах «Полиция Чикаго», «Бэтвумен» и других.

Идею создать фильм только при помощи телефона претворил в жизнь Дэмьен Шазелл, который получил известность благодаря «Одержимости» и «Ла-Ла Лэнду». Все сцены он снимал только на iPhone 11 Pro, поэтому кадры картины получились вертикальными.