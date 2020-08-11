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    Шоу-биз

    53-летняя Холли Берри в точности повторила фото в бикини 18-летней давности

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    <p>Голливудская актриса Холли Берри</p> <div></div> - 53-летняя Холли Берри в точности повторила фото в бикини 18-летней давности

    Голливудская актриса Холли Берри

    Звезда удивила фанатов идеально фигурой

    Голливудская актриса Холли Берри опубликовала откровенный снимок и удивила фанатов своим внешним видом. На размещенное в ее Instagram фото обратили внимание в Daily Star.

    53-летняя знаменитость попозировала в оранжевом раздельном купальнике и соломенной шляпе. Ее сфотографировали на пляже рядом с океаном.

    Отмечается, что Берри повторила образ 18-летней давности, в котором она снялась в фильме «Умри, но не сейчас» — двадцатом из серии картин про вымышленного агента Джеймса Бонда. Автор материала обратил внимание на схожесть купальников актрисы.

    photo_2020-08-11_17-32-49
    instagram.com/extratv/

    Поклонники звезды согласились с журналистом и восхитились фигурой Берри в комментариях под постом. «Ты все еще выглядишь невероятно», «Просто шикарная и красивая женщина», «Потрясная фигура», «Вот так я хочу выглядеть в 50», «Ты вообще меняешься? Красотка», — писали подписчики.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

    Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

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