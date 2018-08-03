Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!



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Брэд Питт

И все-таки мы никогда не перестанем надеяться на то, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт помирятся

На днях были опубликованы кадры из фотосессии Дженнифер Энистон для журнала Instyle, которому актриса рассказала, почему у нее до сих пор нет детей. Так вот, мимо этих кадров Брэд не смог пройти.

«Брэд уже смирился с тем, что СМИ будут всегда вспоминать о нем, если речь зайдет о Джен. Он видел новую обложку и понимает, что теперь опять люди будут обсуждать, вернется ли он он к Дженнифер или нет. Но Питт говорит, его это не волнует. Столько времени прошло, он вспоминает об отношениях с Джен, как о чем-то хорошем»,— рассказал источник из окружения актера порталу Hollywood Life.

Напомним, Дженннфиер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году. Через пять лет брака Дженнифер подала на развод — она узнала о романе Питта с Анджелиной Джоли. В 2011 актриса начала встречаться с Джастином Теру. Спустя четыре года отношений они поженились, а в феврале этого года стало известно о разводе пары.

Джерело: graziamagazine.ru