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    Шоу-биз

    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!

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    Брэд Питт - Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!
    Брэд Питт

    И все-таки мы никогда не перестанем надеяться на то, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт помирятся

    На днях были опубликованы кадры из фотосессии Дженнифер Энистон для журнала Instyle, которому актриса рассказала, почему у нее до сих пор нет детей. Так вот, мимо этих кадров Брэд не смог пройти.

    «Брэд уже смирился с тем, что СМИ будут всегда вспоминать о нем, если речь зайдет о Джен. Он видел новую обложку и понимает, что теперь опять люди будут обсуждать, вернется ли он он к Дженнифер или нет. Но Питт говорит, его это не волнует. Столько времени прошло, он вспоминает об отношениях с Джен, как о чем-то хорошем»,— рассказал источник из окружения актера порталу Hollywood Life.

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    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!
    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!
    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!
    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!
    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!
    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!
    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!
    Брэд Питт оценил новую фотосессию Дженнифер Энистон!

    Напомним, Дженннфиер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году. Через пять лет брака Дженнифер подала на развод — она узнала о романе Питта с Анджелиной Джоли. В 2011 актриса начала встречаться с Джастином Теру. Спустя четыре года отношений они поженились, а в феврале этого года стало известно о разводе пары.

    Джерело: graziamagazine.ru

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