Вышел долгожданный тизер спецвыпуска сериала «Друзья»

Премьера эпизода с воссоединением «Друзей» состоится 27 мая на HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер спецвыпуска «Друзья»: Воссоединение», в котором актеры культового сериала появятся вместе впервые с момента завершения ситкома.

В эпизоде снялись все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. В проекте также снимутся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

«Не ждите, что Росс, Рейчел, Моника, Фиби, Чендлер и Джоуи будут такими, какими вы их знали. Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не будем в образе… Мы все будем собой, настоящими людьми», — ранее рассказывал Швиммер.

Премьера спецвыпуска состоится 27 мая на платформе HBO Max.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Сериал выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус». Позже сериал нашел новых поклонников, когда вышел на Netflix.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.