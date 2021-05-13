Жалкие шутки и обожествление Тины Кароль. Известный режиссер высмеял премию Yuna

Режиссер назвал Yuna полупремией

Знаменитый украинский режиссер и продюсер, известный по работе с Киркоровым, Пугачевой, Лободой и Лорак, Олег Боднарчук раскритиковал церемонию награждения музыкальной премии Yuna. По словам продюсера, жанр премии предполагает равноотдаленные, но существующие отношения организаторов со всеми участниками рынка и индустрии.

«Сразу понятно из вчерашнего эфира, что премия в странных отношениях с компанией Mozgi и в контрах с компанией Secret Service, а после того, как ведущая с непререкаемой радостью объявила, что Макс Барских 17 раз был номинирован на премию Yunа и ни разу не получил ни одной награды, чем повеселила себя и напарника, стало ясно, что эти отношения так и не сложатся, а значит Yuna так и останется полупремией», – отметил режиссер.

Также досталось Тине Кароль:

«И как вы думаете, что наша легенда 100-летия, при одном виде которой можно заряжать кремы и воду, сказала в благодарственной речи? Наверное, предполагаете, что она, воспользовавшись случаем решила поднять тему мира во всем мире, как это делает Мадонна, например, или другие большие творческие личности, или проблему булинга в школах, или может заговорила о вопросах медицины, экологии, как настоящая мать Тереза или Дева Мария, как нам ее преподнесли в ролике? Нет. Тине показалось, что в ролике мало сказано о ее достижениях и сверхкачествах, она добавила, что является единственной певицей, которая на премии М1, и Yuna получила награды за вклад в индустрию. Аминь», – написал Олег Боднарчук.

Напомним, 10-я юбилейная церемония вручения премии Yuna -2021 состоялась вчера в столичном дворце «Украина». В связи с пандемией и карантином мероприятие было пернесений несколько раз, но наконец все же состоялся, однако с соблюдением всех норм защиты. Полный список победителей читайте здесь.