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    Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков

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    Певица Миша Романова - Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков
    Певица Миша Романова
    instagram.com/misharomanova/

    Звезда впервые с сыном на отдыхе в Турции

    Певица Миша Романова впервые со своим сыном Мартином улетела на отдых на Турецкую Ривьеру.

    На фото артистка демонстрирует роскошную фигуру. Особый фурор у подписчиков вызвало видео Романовой, где она позирует в откровенном красном купальнике на фоне морских волн, под песню «Wicked Games» исполнителя The Weeknd. «Какое наслаждение видеть такую красоту», «шикарна», «красота! так держать!», — пишут восторженные поклонники певицы.

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    Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков
    Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков
    Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков
    Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков
    Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков
    Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков
    Пышногрудая Миша Романова показала фото с отдыха и лишила дара речи своих подписчиков
    instagram.com/misharomanova/

    Судя по снимкам, малыш Мартин, позирующий в симпатичном плавательном жилете и за обе щеки уплетающий местную еду, более чем доволен. Довольна и молодая мама, которая не скрывает эмоций. «Идеальные майские праздники и никаких забот! Мы с семьей нашли прекрасное место на турецком побережье, в отеле NG Phaselis Bay. Здесь, правда, как в кино. Красиво, комфортно, весело, вкусно, а главное, безопасно, что очень важно в современных реалиях. Этот райский уголок я действительно рекомендую», — комментирует свой отдых Миша Романова.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица
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