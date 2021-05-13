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    Анджелина Джоли призналась в отсутствии секса после разрыва с Брэдом Питтом

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    Актриса Анджелина Джоли - Анджелина Джоли призналась в отсутствии секса после разрыва с Брэдом Питтом
    Актриса Анджелина Джоли

    За пять лет папарацци ни разу не видели Джоли в компании мужчины

    Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что после разрыва с Брэдом Питтом в 2016 году не завела ни одного любовника. В этом она призналась в ходе видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале портала E! News.

    Отмечается, что за пять лет папарацци ни разу не видели Джоли в компании мужчины. 45-летняя знаменитость подтвердила, что за все это время у нее не было романтических связей. Их отсутствие она объяснила чрезмерной требовательностью к представителям противоположного пола.

    «Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет". Я уже долгое время одна», — заявила Джоли. Она добавила, что сейчас много времени посвящает заботе о своих шестерых детях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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