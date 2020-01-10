46-летнюю Кейт Бекинсейл заметили с новым любовником



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Папарацци сняли актрису в салоне автомобиля с рэпером

В прошлом году звезда познакомилась с 26-летним юмористическим актером Питом Дэвидсоном

Церемония вручения премии «Золотой глобус» дала массу поводов для сплетен и пересудов. Так, папарацци сняли актрису Кейт Бекинсейл, которая садилась в машину вместе с молодым парнем после вечеринки InStyle и Warner Bros. В спутнике 46-летней героини фильма «Перл-Харбор» репортеры узнали 29-летнего рэпера Machine Gun Kelly.

Любопытно, что на after-party после «Золотого глобуса» в прошлом году Кейт Бекинсейл познакомилась с 26-летним юмористическим актером Питом Дэвидсоном. Пара несколько месяцев была в любовных отношениях, которые быстро закончились. Нынешний предполагаемый избранник актрисы Machine Gun Kelly, чье настоящее имя Колсон Бэйкер, – близкий друг ее прошлогоднего бойфренда.