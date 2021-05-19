Вышел первый тизер мультсериала «Корпорации монстров»

Премьера «Монстров за работой» запланирована на июль

Disney представил первый тизер спин-оффа к анимационной франшизе «Корпорация монстров». Мультсериал «Монстры за работой» был анонсирован еще в 2017 году, до запуска стримингового сервиса Disney+.

Сюжет новой картины разворачивается через полгода после событий «Корпорации монстров». Жители города Метрополис отныне ориентируются на добыче детского смеха, а не страха. Молодой монстр по имени Тайлор Таскмэн, недавно окончивший университет, устраивается на работу в корпорацию монстров. Теперь ему предстоит забыть все, чему его учили, и переквалифицироваться на получение смеха.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии