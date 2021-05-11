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    Том Харди и Вуди Харрельсон в главных ролях. Появился первый трейлер «Венома 2»

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    Том Харди и Вуди Харрельсон в главных ролях. Появился первый трейлер «Венома 2»

    На экранах Харрельсон появится в образе суперзлодея из вселенной Marvel Карнажа

    До последнего Sony Pictures старательно скрывала новое супергеройское столкновение — Эдди Брока и Клетуса Кэссиди. Вторую часть «Венома» под названием «Веном: Да будет Карнаж» хотели выпустить еще в прошлом году, но из-за коронавируса премьеру переносили несколько раз.

    И вот после томительного ожидания компания наконец выпустила официальный трейлер фильма. В главных ролях — Том Харди и Вуди Харрельсон. На экранах Харрельсон появится в образе суперзлодея из вселенной Marvel Карнажа.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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