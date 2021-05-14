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    Певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения

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    Певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения

    Артистка вспомнила, как продюсер мило ей делает предложение

    Так, 4 мая знаменитость отпраздновала 34-летие. В комментарии сайту ТСН.ua звезда поделилась, что любимый вручил ей брендовую сумочку.

    «Почему-то он решил, что у меня очень мало сумочек в гардеробе и каждый раз он мне дарит какую-то сумочку. Цветы, шарики, но я хочу сказать, еще до моего дня рождения он очень много делал мне подарков», — рассказала Настя.

    Каменских отметила, что в их семье принято не учитывать праздники и радовать друг друга без особого повода.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес
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