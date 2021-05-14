Нестареющая Синди Кроуфорд снялась в откровенной фотосесии для Vogue

Всемирно известная красавица не сдает позиций и не боится смелых экспериментов, из-за чего поклонники любят ее еще больше

55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд снялась для бразильского Vogue, доказав, что она, словно вино, с годами становится только лучше. Черно-белые снимки появились в инстаграме красавицы и аккаунте журнала, заставив поклонников вспоминать самые лестные эпитеты.

Во время съемки модель сменила несколько нарядов. На одном из фото она предстала в объемной фате и нижнем белье, прикрыв пикантное место руками и заставив гадать, есть ли на ней нижняя часть комплекта. На других — модель похвасталась длинными ногами и тонкой талией в боди.

За годы своей карьеры Синди обрела немало поклонников, которые теперь следят за ней в соцсетях. И они не могли пройти мимо жаркой фотосессии своей любимицы, назвав ее легендой и богиней.

Недавно Синди призналась, что в начале карьеры ей приходилось страдать из-за того, что она не могла есть все, что хочет. Модель расстраивалась, глядя, как ее коллега Кейт Мосс уплетает бургеры и картошку фри, пишет The Sun. Однако с возрастом Кроуфорд стала терпимее к себе. «Когда ты молод, у тебя есть красота и сила юности, но ты очень строг к себе и еще не проделал внутреннюю работу. Когда ты становишься старше, ты понимаешь, кто ты, но думаешь: «Это уже не то, что было раньше! Может быть, в том и дело, что неуверенность и недостатки — это то, что делает нас людьми», — отметила она.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.