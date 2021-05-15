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    Ненакрашенная без лифчика. Тина Кароль изумила фанатов откровенными фото

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    Певица Тина Кароль - Ненакрашенная без лифчика. Тина Кароль изумила фанатов откровенными фото
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/_fantina/

    Артистка поделилась откровенными снимками

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль вызвала фурор в Сети новыми сексуальными снимками. Так, артистка, которая отдыхает на Сейшелах, устроила импровизированную фотосессию на пляже. На фотографиях, которые звезда запостила в сторис свого Instagram, Тина предстала без макияжа в обтягивающей белой кофточке. Исполнительница нагнулась над камерой и засветила пышный бюст.

    Снимки также опубликовал официальный фан-клуб знаменитости.

    instagram.com/_fantina/
    instagram.com/_fantina/

    Ошеломленные пользователи едва удержались и написали в комментариях кучу приятных комплиментов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль шоу-бизнес
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