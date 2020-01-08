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    Шоу-биз

    Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель

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    <p>31-летняя певица Адель начала новый год с ошеломительных новостей</p> <div></div> - Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель

    31-летняя певица Адель начала новый год с ошеломительных новостей

    Звезде удалось похудеть почти до неузнаваемости

    31-летняя британская певица Адель продемонстрировала новую фигуру во время отдыха на Карибах. Исполнительница идеально выглядела в ультракоротком платье с глубоким декольте.

    Бразильский фитнес-гуру Камила Гудис поделилась своим мнением по части преображения звезды. Она заявила, что на 90 процентов своим успехом певица обязана диетам, а не спортивным тренировкам.

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    Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель
    Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель
    Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель
    Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель
    Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель
    Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель

     «Не могу поверить, что она сильно любит спорт. Но она полностью поменяла свой образ жизни и я думаю, что на 90% речь идет о питании», - цитирует The Sun слова Камилы.

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    образ жизни знаменитости певица
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