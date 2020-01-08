Звездный фитнес-эксперт раскрыл секрет экстремального похудения Адель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

31-летняя певица Адель начала новый год с ошеломительных новостей

Звезде удалось похудеть почти до неузнаваемости

31-летняя британская певица Адель продемонстрировала новую фигуру во время отдыха на Карибах. Исполнительница идеально выглядела в ультракоротком платье с глубоким декольте.

Бразильский фитнес-гуру Камила Гудис поделилась своим мнением по части преображения звезды. Она заявила, что на 90 процентов своим успехом певица обязана диетам, а не спортивным тренировкам.

«Не могу поверить, что она сильно любит спорт. Но она полностью поменяла свой образ жизни и я думаю, что на 90% речь идет о питании», - цитирует The Sun слова Камилы.