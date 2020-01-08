Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения



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Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула два новых обвинения против Вайнштейна

67-летний продюсер пришел в суд с ходунками

В понедельник, 6 января, в Нью-Йорке начался начался суд над голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Об этом сообщает The New York Times. Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула два новых обвинения против Вайнштейна через несколько часов после начала судебного процесса.

По информации прокуратуры, оба случая произошли в Лос-Анджелесе в феврале 2013 года. С одной из женщин Вайнштейн познакомился на кинофестивале - в тот же вечер он изнасиловал ее в отеле, угрожая ее жизни.

Как утверждает сторона обвинения, второй инцидент произошел на следующий день с другой женщиной, снова в отеле. Отмечается, что одна из двух предполагаемых жертв станет свидетелем на суде в Нью-Йорке.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года. Десятки женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах и насилии. Вайнштейну предъявлены уголовные обвинения. По самому серьезному из них ему грозит пожизненное заключение. Сам продюсер обвинения отрицает и заявляет, что все его сексуальные контакты были по обоюдному согласию.