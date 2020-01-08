  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения

    • Розсилка
    <p>Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула два новых обвинения против Вайнштейна</p> <div></div> - Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения

    Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула два новых обвинения против Вайнштейна

    67-летний продюсер пришел в суд с ходунками

    В понедельник, 6 января, в Нью-Йорке начался начался суд над голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Об этом сообщает The New York Times. Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула два новых обвинения против Вайнштейна через несколько часов после начала судебного процесса.

    По информации прокуратуры, оба случая произошли в Лос-Анджелесе в феврале 2013 года. С одной из женщин Вайнштейн познакомился на кинофестивале - в тот же вечер он изнасиловал ее в отеле, угрожая ее жизни.

    Как утверждает сторона обвинения, второй инцидент произошел на следующий день с другой женщиной, снова в отеле. Отмечается, что одна из двух предполагаемых жертв станет свидетелем на суде в Нью-Йорке.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения
    Харви Вайнштейну предъявили еще два новых обвинения

    Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года. Десятки женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах и насилии. Вайнштейну предъявлены уголовные обвинения. По самому серьезному из них ему грозит пожизненное заключение. Сам продюсер обвинения отрицает и заявляет, что все его сексуальные контакты были по обоюдному согласию.

     Читайте также: Мексика, Бали, домашний уют: где украинские звезды встретили Рождество (фото)

     

    знаменитости суд новости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ