«Я такая глупая!»: Карди Би случайно слила свое «голое» фото в сеть



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28-летняя рэперша Карди Би, попала в неловкую ситуацию instagram.com/iamcardib/

Американская звезда нечаянно показала интимный снимок широкой публике

28-летняя рэперша Карди Би артистка несколько дней отмечала свой день рождения, устраивая вечеринки. Во время одной из таких бурных ночей Кари Би решила похвастаться фанатам, как она отдыхает, но по ошибке обнародовала «обнаженное» селфи.

На фото певица лежала на диване с голой грудью. Пышный бюст занял большую часть кадра. Пользователи были поражены такой откровенностью. Многие предположили, что снимок предназначался экс-мужу звезды – рэперу Offset.

instagram.com/iamcardib/

Когда же Карди осознала, что случилось, то сама была шокирована. Впрочем, это ее состояние длилось недолго. Сначала она эмоционально корила себя за содеянное, но затем решила отпустить ситуацию и не раздувать из этого трагедию.

«О Боже- Боже, зачем ты сделал меня такой глупой! Почему, почему, почему?! — начала было певица. – Хотя знаете что? Я не собираюсь ругать себя из-за этого. Я просто позавтракаю. В конце концов, я не хотела кого-то задеть, и вообще в прошлом я была стриптизершей, так что плевать», — заявила в итоге звезда.

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