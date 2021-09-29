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    Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)

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    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова - Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)
    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова

    На заднем дворе дома артистки находится стойло для животных

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова владеет роскошным загородным поместьем на берегу Днепра.

    Рядом с виллой есть персональный пляж, причал для лодок, где расположены две яхты. Также на территории бассейн, собственный огород и небольшая бухта.

    На заднем дворе дома – стойло для животных. Стоит отметить, что у Поляковой есть несколько коз и лошадей. Известно, что певица сама выращивает огурцы, помидоры и готовит сыры с плесенью.

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    Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)
    Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)
    Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)
    Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)

    Вилла знаменитости сделана из дерева. В ней два этажа и два крыла. Там есть несколько комнат, терраса и отдельный выход.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)