Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото

34-летняя принцесса Мария Астрид выбрала белое платье с вышивкой и рукавами, и диадему 19-го века с бриллиантами из золота и серебра

На создание платья от миланского дизайнера Марты Ферри ушел почти год

Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж за 36-летнего американского предпринимателя Ральфа Уортингтона. Роскошная свадьба состоялась в готическом соборе в Тоскане, Италия. Согласно традициям, к алтарю женщину вел ее отец.

34-летняя принцесса Мария Астрид выбрала белое платье с вышивкой и рукавами, и диадему 19-го века с бриллиантами из золота и серебра. Ее невеста получила от покойной двоюродной бабушки – принцессы Марии Лихтенштейнской, что ушла из жизни около месяца назад.

На создание платья от миланского дизайнера Марты Ферри ушел почти год. Главной изюминкой образа стала длинная фата и шлейф платья, которые несли друзья и маленькие помощники невесты в храм. Жених Ральф был одет в смокинг с зеленым галстуком.

Среди гостей свадьбы можно было увидеть принцессу Алессандру и принца Ганноверского Кристиана, принцессу Ганноверскую, принцессу Мафальду Гессенскую, а также сестру Марии Астрид – принцессу Марию Анунциату.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.