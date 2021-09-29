  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    34-летняя принцесса Мария Астрид выбрала белое платье с вышивкой и рукавами, и диадему 19-го века с бриллиантами из золота и серебра - Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    34-летняя принцесса Мария Астрид выбрала белое платье с вышивкой и рукавами, и диадему 19-го века с бриллиантами из золота и серебра
    instagram.com/coutureandroyals/

    На создание платья от миланского дизайнера Марты Ферри ушел почти год

    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж за 36-летнего американского предпринимателя Ральфа Уортингтона. Роскошная свадьба состоялась в готическом соборе в Тоскане, Италия. Согласно традициям, к алтарю женщину вел ее отец.

    34-летняя принцесса Мария Астрид выбрала белое платье с вышивкой и рукавами, и диадему 19-го века с бриллиантами из золота и серебра. Ее невеста получила от покойной двоюродной бабушки – принцессы Марии Лихтенштейнской, что ушла из жизни около месяца назад.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото
    instagram.com/coutureandroyals/

    На создание платья от миланского дизайнера Марты Ферри ушел почти год. Главной изюминкой образа стала длинная фата и шлейф платья, которые несли друзья и маленькие помощники невесты в храм. Жених Ральф был одет в смокинг с зеленым галстуком.

    Среди гостей свадьбы можно было увидеть принцессу Алессандру и принца Ганноверского Кристиана, принцессу Ганноверскую, принцессу Мафальду Гессенскую, а также сестру Марии Астрид – принцессу Марию Анунциату.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

    Читайте также: Мнят себя тиграми и львами. Курьезные фото зубастых котиков
    Теги: знаменитости шоу-бизнес свадьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Принцесса Астрид из Лихтенштейна вышла замуж. Смотрите первые свадебные фото