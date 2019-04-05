Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Евгений Нищук и Юлия Лорд facebook.com/ulia.lord.official

Министр культуры Украины Евгений Нищук вручил награду украинской певице

Пока вся Украина и мир обсуждали ролики двух кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, в Министерстве культуры Украины украинская певица Юлия Лорд, которую меломаны помнят с времен программы «Территория А», получила почетную награду.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook.

«4 апреля 2019 года запомнилось мне тем, что в обществе прекрасных людей в Министерстве культуры Украины я получила почетное звание «Заслуженный артист Украины».

Для меня невероятно важно получить это звание на имя, с которым я родилась и которое восстановила два года назад.

Огромное значение имеет то, что вручил звание Евгений Нищук - министр, который сделал огромный вклад в развитие культуры - звучит пафосно, но прозрачный отбор проектов кино, театра, музыкального искусства для финансирования Украинским культурным фондом - действительность», - написала Юлия Лорд.

Также певица отметила. что для нее огромное значение имеет подпись президента Украины Петра Порошенко, который в условиях войны не дал стране скатиться в пропасть.

«Кажется, нет дня, когда мы не теряем кого-то, кто прикрывает наше спокойствие и... усталость от войны и бытовых неурядиц. Радоваться сложно. Кланяюсь низко и благодарю за возможность радоваться. Защитникам желаю здоровья и силы. Стране - держать курс и быть независимой. Спасибо. Слава Украине!», - написала артистка.