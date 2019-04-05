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    Шоу-биз

    Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины

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    Евгений Нищук и Юлия Лорд - Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины
    Евгений Нищук и Юлия Лорд
    facebook.com/ulia.lord.official

    Министр культуры Украины Евгений Нищук вручил награду украинской певице

    Пока вся Украина и мир обсуждали ролики двух кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, в Министерстве культуры Украины украинская певица Юлия Лорд, которую меломаны помнят с времен программы «Территория А», получила почетную награду.

    Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook.

    «4 апреля 2019 года запомнилось мне тем, что в обществе прекрасных людей в Министерстве культуры Украины я получила почетное звание «Заслуженный артист Украины».

    Для меня невероятно важно получить это звание на имя, с которым я родилась и которое восстановила два года назад.

    Огромное значение имеет то, что вручил звание Евгений Нищук - министр, который сделал огромный вклад в развитие культуры - звучит пафосно, но прозрачный отбор проектов кино, театра, музыкального искусства для финансирования Украинским культурным фондом - действительность», - написала Юлия Лорд.

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    Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины
    Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины
    Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины
    Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины
    Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины
    Юлия Лорд получила звание заслуженной артистки Украины
    facebook.com/ulia.lord.official

    Также певица отметила. что для нее огромное значение имеет подпись президента Украины Петра Порошенко, который в условиях войны не дал стране скатиться в пропасть.

    «Кажется, нет дня, когда мы не теряем кого-то, кто прикрывает наше спокойствие и... усталость от войны и бытовых неурядиц. Радоваться сложно. Кланяюсь низко и благодарю за возможность радоваться. Защитникам желаю здоровья и силы. Стране - держать курс и быть независимой. Спасибо. Слава Украине!», - написала артистка.

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