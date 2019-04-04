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    Шоу-биз

    Олег Винник показал свою «Пчелу Майю»

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    Олег Винник показал свою «Пчелу Майю»

    Главный блондин украинского шоу-бизнеса представил юмористический видеоклип

    Сегодня украинский артист Олег Винник презентовал новый видеоклип на песню «Пчела Майя». В новом видео, мастерски соединены несколько всемирно известных историй: «Один дома», «Маска Зорро» и Desperado. 
    Главную роль сыграла восьмилетняя Дарья Рыбка, ранее фигурировавшая в одной из сцен клипа «Роксолана». По сюжету Винник в образе Зорро приходит на помощь юной героине, которая остается дома одна, и становится ее новым воображаемым другом. 

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    Олег Винник показал свою «Пчелу Майю»
    Олег Винник показал свою «Пчелу Майю»
    Олег Винник показал свою «Пчелу Майю»
    Олег Винник показал свою «Пчелу Майю»
    Олег Винник показал свою «Пчелу Майю»


    «Когда я писал песню «Пчела Майя», конечно, представлял знаменитого персонажа – добрую, веселую, справедливую Пчелку, которая делает мир счастливым. Но, как показывает практика, не так просто на такую легкую танцевальную композицию снять интересный клип», - так прокомментировал выход нового клипа Олег Винник.
    Кроме этого артист добавил, что команда приложила немало усилий, для того, что бы создать качественный продукт.
    «Искали какую-ту фишку, особенный подход, чтобы видео получилось небанальным, незаезженным, немного неожиданным и приятно шокировало», - отметил Олег Винник.
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