Олег Винник показал свою «Пчелу Майю»



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Главный блондин украинского шоу-бизнеса представил юмористический видеоклип

Сегодня украинский артист Олег Винник презентовал новый видеоклип на песню «Пчела Майя». В новом видео, мастерски соединены несколько всемирно известных историй: «Один дома», «Маска Зорро» и Desperado.

«Когда я писал песню «Пчела Майя», конечно, представлял знаменитого персонажа – добрую, веселую, справедливую Пчелку, которая делает мир счастливым. Но, как показывает практика, не так просто на такую легкую танцевальную композицию снять интересный клип», - так прокомментировал выход нового клипа Олег Винник.

Кроме этого артист добавил, что команда приложила немало усилий, для того, что бы создать качественный продукт.

«Искали какую-ту фишку, особенный подход, чтобы видео получилось небанальным, незаезженным, немного неожиданным и приятно шокировало», - отметил Олег Винник.