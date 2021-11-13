«Заробитчанка» Ани Лорак объявила, что она – жива

Артистка презентовала альбом

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак представила 17-й студийный альбом.

Работа состоит из 12 треков, каждый из которых несет в себе особый смысл и уникальную гамму эмоций, оформленную в чувственный симбиоз голоса и музыки. Это искренняя история о личных переживаниях сильной и волевой женщины, которая, спустя немало душевных драм, не потеряла веру в себя и в любовь.

«Я жива» – это глубокий разговор со своим слушателем о личном. Музыкальная энергетика альбома погружает поклонников Ани Лорак в разные эмоции и настроения, а откровенная лирика станет той самой нитью, которая соединит миллионы сердец по всему миру.

«Я с вами в каждом переживании. Я знаю, как это больно, когда предают, когда рушится мир и кажется, что не будет света. С любовью умирает часть тебя, но приходит новый день, и с лучами солнца в душе поселяется вера и надежда, что все будет хорошо. Ты открываешь глаза и говоришь себе: Я жива», — комментирует Ани Лорак.

Ранее «Скотч» сообщал, что проживающие в России украинские певицы, Ани Лорак и Таисия Повалий, транслируют в своих песнях специальные месседжи для украинского зрителя, будто намекают на возвращение в Украину.