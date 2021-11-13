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    «Заробитчанка» Ани Лорак объявила, что она – жива

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    Певица Ани Лорак - «Заробитчанка» Ани Лорак объявила, что она – жива
    Певица Ани Лорак

    Артистка презентовала альбом

    Проживающая в России украинская певица Ани Лорак представила 17-й студийный альбом.

    Работа состоит из 12 треков, каждый из которых несет в себе особый смысл и уникальную гамму эмоций, оформленную в чувственный симбиоз голоса и музыки. Это искренняя история о личных переживаниях сильной и волевой женщины, которая, спустя немало душевных драм, не потеряла веру в себя и в любовь.

    «Я жива» – это глубокий разговор со своим слушателем о личном. Музыкальная энергетика альбома погружает поклонников Ани Лорак в разные эмоции и настроения, а откровенная лирика станет той самой нитью, которая соединит миллионы сердец по всему миру.

    «Я с вами в каждом переживании. Я знаю, как это больно, когда предают, когда рушится мир и кажется, что не будет света. С любовью умирает часть тебя, но приходит новый день, и с лучами солнца в душе поселяется вера и надежда, что все будет хорошо. Ты открываешь глаза и говоришь себе: Я жива», — комментирует Ани Лорак.

    Ранее «Скотч» сообщал, что проживающие в России украинские певицы, Ани Лорак и Таисия Повалий, транслируют в своих песнях специальные месседжи для украинского зрителя, будто намекают на возвращение в Украину.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Заробитчанка» Ани Лорак объявила, что она – жива