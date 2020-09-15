  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Заводная красотка»: знаменитая модель плюс-сайз обнажилась в душе (фото)

    • Розсилка
    <p>30-летняя модель plus-size Искра Лоуренс снялась обнаженной</p> <div></div> - «Заводная красотка»: знаменитая модель плюс-сайз обнажилась в душе (фото)

    30-летняя модель plus-size Искра Лоуренс снялась обнаженной

    instagram.com/iskra/

    Британка позировала в душе

    Известная бодипозитивная модель Искра Лоуренс отметила свой юбилей. По случаю праздника Искра порадовала фанатов откровенными снимками. Она устроила пикантную фотосессию. Девушка отдыхала в отеле Miraval Austin Resort & Spa. Там она снялась в душе.

    Искра полностью разделась. Она подставила лицо и грудь струям воды. Лоуренс закрыла пышную грудь правой рукой, а левой держалась за стену. Модель посмотрела наверх и приоткрыла рот.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Заводная красотка»: знаменитая модель плюс-сайз обнажилась в душе (фото)
    «Заводная красотка»: знаменитая модель плюс-сайз обнажилась в душе (фото)
    «Заводная красотка»: знаменитая модель плюс-сайз обнажилась в душе (фото)
    instagram.com/iskra/

    В комментариях фолловеры Искры оставили ей поздравления и отметили ее смелость. «Вот это съемка!», «Отличное начало четвертого десятка», «Мокрая красавица», «Шикарные формы», «Заводная красотка», «Сексуальная дива», «Правильно, эти комплексы никому не нужны. Шикарные формы!», «Чувственная секс-бомба», - написали подписчики Лоуренс.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies