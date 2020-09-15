«Заводная красотка»: знаменитая модель плюс-сайз обнажилась в душе (фото)



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30-летняя модель plus-size Искра Лоуренс снялась обнаженной instagram.com/iskra/

Британка позировала в душе

Известная бодипозитивная модель Искра Лоуренс отметила свой юбилей. По случаю праздника Искра порадовала фанатов откровенными снимками. Она устроила пикантную фотосессию. Девушка отдыхала в отеле Miraval Austin Resort & Spa. Там она снялась в душе.

Искра полностью разделась. Она подставила лицо и грудь струям воды. Лоуренс закрыла пышную грудь правой рукой, а левой держалась за стену. Модель посмотрела наверх и приоткрыла рот.

В комментариях фолловеры Искры оставили ей поздравления и отметили ее смелость. «Вот это съемка!», «Отличное начало четвертого десятка», «Мокрая красавица», «Шикарные формы», «Заводная красотка», «Сексуальная дива», «Правильно, эти комплексы никому не нужны. Шикарные формы!», «Чувственная секс-бомба», - написали подписчики Лоуренс.

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