«Король Instagram» будет претендовать на пост президента США



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Блогер Дэн Билзерян, также известный как «король Instagram», заявил о своем намерении претендовать на пост президента США в 2024 году

Эксцентричный американский миллионер-плейбой Дэн Билзерян решил баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года.

Билзерян, которого называют звездой Instagram и королем покера, признался, что собирается вести кампанию против рэпера Канье Уэста, мужа Ким Кардашьян.

При этом Билзерян заявил, что Уэст для него более приемлемый кандидат, чем Хиллари Клинтон.

Билзерян добавил, что до 2024 года ему должно хватить времени, чтобы разобраться со своими делами. Он также предположил, что, скорее всего, Уэст получит поддержку со стороны действующего президента США Дональда Трампа.

Билзерян известен тем, что публикует в Instagram фото своей роскошной жизни: он часто позирует вместе с полуголыми моделями, а также с различным оружием.

Блогер утверждает, что заработал состояние с помощью игры в покер, а также венчурных инвестиций.

Джерело: tmz.com