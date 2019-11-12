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    Фото

    Вера Брежнева удивила поклонников образом в стиле 50-х

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    Вера Брежнева удивила поклонников образом в стиле 50-х
    instagram.com/ververa

    37-летняя артистка позировала в черном платье и колготках в горошек

    Жена продюсера Константина Меладзе, Вера Брежнева продемонстрировала красивую фигуру.

    В черно-белом кадре артистка позирует в одежде в стиле моды 50-х, в мини-платье с большими воланами.

    Стильный образ звезды завершали шляпа и крупные сережки-кольца. 

    Лица Веры не видно, но заметна ее родинка под губой, что является отличительной чертой Брежневой. 

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    instagram.com/ververa

    Такой наряд эффектно подчеркивает «осиную» талию и пышное декольте певицы. 

    «Special … Вот что получилось по итогам съемки с предыдущего видео)) уже в продаже», - написала звезда в посте. 

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