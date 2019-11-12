Вера Брежнева удивила поклонников образом в стиле 50-х

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instagram.com/ververa

37-летняя артистка позировала в черном платье и колготках в горошек

Жена продюсера Константина Меладзе, Вера Брежнева продемонстрировала красивую фигуру.

В черно-белом кадре артистка позирует в одежде в стиле моды 50-х, в мини-платье с большими воланами.

Стильный образ звезды завершали шляпа и крупные сережки-кольца.

Лица Веры не видно, но заметна ее родинка под губой, что является отличительной чертой Брежневой.

instagram.com/ververa

Такой наряд эффектно подчеркивает «осиную» талию и пышное декольте певицы.

«Special … Вот что получилось по итогам съемки с предыдущего видео)) уже в продаже», - написала звезда в посте.