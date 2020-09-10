Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)



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23-летняя модель Хейли Бибер примерила экстремальный наряд instagram.com/haileybieber/

Американская топ-модель отказалась от белья на фотосессии

Жена канадского певца Джастина Бибера 23-летняя модель Хейли Бибер любит похвастаться стройным телом. Хейли охотно показывает подтянутую фигуру в будоражащих воображение образах, будь то бикини или стильное платье. Теперь же младшая дочь актёра Стивена Болдуина снялась для журнала Vogue, о чем и рассказала поклонникам.

Хейли предстала перед камерой в непринужденном аутфите. Звезда примерила тонкую белую майку, под которую не стала надевать бюстгальтер. Бибер поставила отметку глянцевого издания на самой пикантной детали груди.

Поклонники пришли в восторг от естественного шарма девушки. «Нереальная!», «Прекрасная», «Красива внутренне и внешне», «Моя любимая съемка», «Всегда совершенна», «Она сияет изнутри!», «Привет, ковбойша!», «Обожаю это фото», - высказались фолловеры.

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