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    Шоу-биз

    Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)

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    <p>23-летняя модель Хейли Бибер примерила экстремальный наряд</p> <div></div> - Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)

    23-летняя модель Хейли Бибер примерила экстремальный наряд

    instagram.com/haileybieber/

    Американская топ-модель отказалась от белья на фотосессии

    Жена канадского певца Джастина Бибера 23-летняя модель Хейли Бибер любит похвастаться стройным телом. Хейли охотно показывает подтянутую фигуру в будоражащих воображение образах, будь то бикини или стильное платье. Теперь же младшая дочь актёра Стивена Болдуина снялась для журнала Vogue, о чем и рассказала поклонникам.

    Хейли предстала перед камерой в непринужденном аутфите. Звезда примерила тонкую белую майку, под которую не стала надевать бюстгальтер. Бибер поставила отметку глянцевого издания на самой пикантной детали груди.

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    Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)
    Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)
    Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)
    Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)
    Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)
    Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)
    Жена Джастина Бибера ушла в горы, чтобы сняться без бюстгальтера (фото)
    instagram.com/haileybieber/

    Поклонники пришли в восторг от естественного шарма девушки. «Нереальная!», «Прекрасная», «Красива внутренне и внешне», «Моя любимая съемка», «Всегда совершенна», «Она сияет изнутри!», «Привет, ковбойша!», «Обожаю это фото», - высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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    знаменитости модель шоу-бизнес
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