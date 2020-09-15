Жена Джастина Бибера в мини-трусиках похвасталась упругой попой



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23-летняя модель Хейли Бибер устроила сексуальную фотосессию в бассейне instagram.com/haileybieber

Звезда продемонстрировала красоту загорелого тела

Жена канадского хитмейкера Джастина Бибера насладилась теплой погодой. Хейли провела день, принимая солнечные ванны и купаясь в прохладной воде. Инстадива показала, как проходит ее отдых.

Топ-модель запечатлели на надувном матрасе в пикантном ракурсе. Бибер приняла сексуальную позу, засветив в кадре красивые ягодицы. Королева подиумов выбрала ярко-розовое бикини с мини-трусиками. Хейли отказалась от макияжа, дав коже возможность отдохнуть от косметики.

Беллу и Хейли осыпали комплиментами. «Невероятные красотки!», «Иконы стиля», «Как вам повезло с фигурами!», «Божественные», «Так выглядит совершенство», «Суперские образы», - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.