Жена Логана Маршалла-Грина публично обвинила актера в измене и подала на развод



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Логан Маршалл-Грин, известный ролями в «Человеке-пауке: Возвращение домой» и не столь давнем «Апгрейде», а также разительным сходством с Томом Харди, в жизни оказался не таким уж примерным семьянином

Жена актера подала на развод, публично обвинив его в измене – и заодно раскрыла в соцсетях имя женщины, с которой Логан ей изменил.

38-летняя Диана Гаэта и 42-летний Логан Маршалл-Грин женаты 7 лет, с 2012 года, и воспитывают двоих детей – старшего Логан усыновил после того, как биологический отец ребенка, звезда «Сынов анархии» Джонни Льюис, совершил самоубийство.

«Сегодня я подала на развод, – написала в своем Instagram Диана. – Люди не всегда те, кем кажутся, и я напоминаю каждой женщине: доверяйте своей интуиции». Супруга актера добавила, что разлучницей оказалась актриса и балерина Сара Хэй (известная зрителям в первую очередь по роли в сериале «Плоть и кости»).

Сара Хэй – 31-летняя актриса и балерина, за свою роль в сериале «Плоть и кости» получившая номинацию на «Золотой глобус» и также засветившаяся в «Черном лебеде» Аронофски.

Джерело: popcornnews